13年前救过拜登 口译员无法搭上撤离班机受困阿富汗

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（法新社喀布尔1日电） 华尔街日报报导，美国总统拜登2008年曾在阿富汗遭遇暴风雪，一名口译员当时曾帮助营救他，如今这名口译员无法搭上离开喀布尔的撤离班机，目前正在躲藏。

华尔街日报昨天报导，拜登2008年还是参议员时，曾与参院同僚黑格（Chuck Hagel）及凯瑞（John Kerry）造访阿富汗，期间遭遇暴风雪，迫使他们的直升机降落在偏远地区。

当时，拜登一行人面临遭遇民兵组织塔利班（Taliban)攻击的风险，一位口译员加入小型军事快速应变部队， 一同从巴格兰空军基地（Bagram Air Base）驾车前往山上营救他们。

华尔街日报为保护这名口译员的身份，只提及他叫「穆罕默德」（Mohammed），他当时定期为美国陆军工作，参与战斗任务。

13年后，在塔利班在阿富汗各地掌权之际，「穆罕默德」未能及时使他的移民美国申请获得处理，无法搭上撤离班机。

「穆罕默德」昨天接受华尔街日报访问时呼吁说：「哈罗，总统先生：请拯救我及我的家人。别忘了我在这里。」

华尔街日报指出，「穆罕默德」与他的妻子及4个孩子正在躲藏，因为他们担心塔利班在喀布尔掌权后会进行镇压。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，美国希望能帮助他。

© 2021 AFP