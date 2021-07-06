16个球季漫长等待 保罗准备好争生涯首冠

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（法新社凤凰城5日电） 保罗（Chris Paul）在等了16个球季后，终于盼到生涯第1个总冠军赛，他在受访时表示，他会尽情享受比赛，但会专注在场上，努力拿下渴望已久的冠军戒指。

7战4胜制的NBA总冠军赛明天开打，36岁的控卫保罗（Chris Paul）将带领自1993年来首度打进总冠军赛的凤凰城太阳，迎战密尔瓦基公鹿。

保罗今天说：「我准备好了，就是去享受那个过程，和每一个不同的时刻。」

「我通常就是和我的来孩子们通电话，看看他们的一切如何，然后做好准备，接着练球、锻炼身体等等。我非常专注。」

11次获选参加NBA明星赛、两度率美国在奥运摘金的保罗，去年11月被奥克拉荷马雷霆交易到太阳，他在太阳平均每场比赛可获16.4分、8.9助攻、4.5篮板、1.4抄截。

这是NBA大师级的球员保罗呈现的精湛演出，但过去5年，他因为手上少了总冠军戒指而备受质疑。这也是为什么先前几场比赛，他总在鞋子上写着「现在绝不能放弃」的字句。

他已经发现总冠军赛有怎样的不同，最主要是他无法从电视上看NBA比赛。

保罗说：「没有比赛很奇怪，我通常每天都会看比赛，所以这可能是最糟的一部分。但自己能打总冠军赛总比没得打好。」

「这很不一样�但这仍是篮球。我们都专注于眼前的目标。」

拜保罗所赐，后卫布克（Devin Booker）等太阳球员，都将以不同的方式看待总冠军赛，并从中学习。

布克说：「和保罗在一起，篮球和影片研究就完全是另一个层次。」

「你不再是为了娱乐而看片。看的同时，也时时刻刻在观察。」

布克也同样观察了保罗，但并未看出生涯首次闯进NBA总冠军赛的保罗有什么不同。

布克说：「我敢肯定，第一次参加总冠军赛，内心感受必定不同，但他不会让我们看到他欣喜若狂或紧张难耐的样子。」

布克表示，保罗早就为这一刻做足准备，精确来说，更像是「我等这一刻已经很久了，已经为此刻做好准备，如今这已在眼前」的样子。

「他走路、说话的样子都没什么不一样，但我们大家都知道，这是一个什么样的时刻，也知道我们该做些什么。」

太阳、公鹿两队之中，只有一名球员打过总冠军赛。太阳前锋克劳德（Jae Crowder）上季效力迈阿密热火时，曾随球队与洛杉矶湖人争冠，但最后败北。克劳德知道，保罗在联盟打滚多年，有多渴望赢得总冠军。

克劳德说：「在他写着自己的故事时，我很开心能参与其中。保罗有资格（拿下总冠军），他是我的兄弟，我会付出一切来支持他。」

「我相信我们会打出精彩的比赛，然后戴上冠军戒指。」

© 2021 AFP