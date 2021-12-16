17名美加公民在海地被掳 人质已全数获释

（法新社太子港16日电） 16名美国人与1名加拿大人10月在海地遭到绑架，其中5人已被释放，而警方今天表示，在与犯罪帮派400 Mawozo交涉数周后，其余12名人质也全数获释。

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警方发言人迪罗西尔斯（Gary Desrosiers）透过电话，向法新社证实剩下的12名人质都已获释，但警方「目前无法提供更多细节」。

这群遭到绑票的传教士及其家属10月16日被掳时，正要从海地首都太子港（Port-au-Prince）以东区域的一所孤儿院返回，那个区域受到海地最强大的帮派之一400 Mawozo控制。

其中两名人质于上月获释，另有3人在本月稍早重获自由。

总部设在美国俄亥俄州的「基督教援助服务」（Christian Aid Ministries）曾说，被掳人质包含12名年纪介于18至48岁的成人，以及5名介于8个月至15岁大的孩童。

基督教援助服务在网站上表示：「我们赞美上帝回应祈祷，其余12名人质自由了！」

数名消息人士告诉法新社，400 Mawozo本来要求每名人质100万美元的赎金。

美国联邦调查局（FBI）干员、海地当局与国家警察反绑架小组之前都在跟绑匪交涉。

© 2021 AFP