17岁女网新星无缘东京奥运 高夫自曝染疫

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（法新社华盛顿18日电） 因为COVID-19筛检结果呈阳性反应，美国17岁女网新星高夫今天宣布，她将因此错过东京奥运。

甫于温布顿网球锦标赛杀进第4轮才止步的高夫（Coco Gauff）在推特发文，表达在自己17岁之际，错过这个「美梦成真」机会所感到的悲伤。

高夫说：「我很遗憾要和大家分享这个消息，我为测试COVID-19（2019冠状病毒疾病）所做的筛检，结果呈阳性反应，我因此无法参加东京奥运。」

「代表美国参加奥运，一直是我的梦想，我期盼将来有更多的机会，能让这个美梦得以成真。」

高夫是最近一个退出奥运的知名网球选手、美国运动员；她在今年的法网打进半准决赛，这是她生涯首度打进大满贯赛8强之林。

世界排名25名的高夫，将被迫开始进行COVID-19的隔离程序。

高夫说：「祝美国队好运，也期盼每位奥运选手和整个奥运大家庭，能有一个安全的奥运比赛。」

高夫2019年于林茨（Linz）拿下生涯第一座世界女子职业网球协会（WTA）单打冠军，今年5月再于帕玛（Parma）夺得生涯第2座WTA女单冠军。

这次东京奥运的网球赛少了多位知名大满贯赛冠军，其中包括费德瑞（Roger Federer）、纳达尔（Rafael Nadal）、小威廉丝（Serena Williams）、艾萨兰卡（Victoria Azarenka）、柯贝（Angelique Kerber）、安德里斯库（Bianca Andreescu）等人都将缺席。

但世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic）和巴蒂（Ashleigh Barty）仍会参赛。

© 2021 AFP