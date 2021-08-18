19岁少女单独驾机起飞环绕地球盼纪录

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（法新社比利时韦弗尔海姆18日电） 拥有英国和比利时双重国籍的19岁少女飞行员罗瑟福德，今天驾驶她的超轻型运动飞机升空、展开环绕世界之旅，盼创造单独驾机绕地球一周的最年轻女性世界纪录。

无畏的罗瑟福德（Zara Rutherford）梦想有天成为太空人，但眼前的目标是创造上述纪录。她打算花3个月单独飞越5大洲共52个国家，中间将经过海洋、沙漠和辽阔的西伯利亚荒漠。

罗瑟福德今天展开的第一段航程很短，仅从比利时家乡库特莱（Kortrijk）飞越英吉利海峡到英格兰。

她驾驶的鲨鱼超轻型飞机（Shark UL）只有325公斤重，因此接下来除了在繁忙的纽约甘乃迪机场（JFK airport）停留，她会尽量避免降落大型航空转运中心，以免带来困扰。她会降落在较小的机场和航空站，在那里过夜休息和加油。

罗瑟福德的每段单独飞行航程时间为5到6小时。她已经取得包括格陵兰、宏都拉斯、沙乌地阿拉伯和缅甸等地的入境许可。

罗瑟福德将不会是单独驾机环绕世界的最年轻飞行员，因为这项纪录已在今年7月由18岁英国青少年鲁德洛（Travis Ludlow）缔造；但她若成功，将会是完成这项壮举的最年轻女性。

罗瑟福德今天起飞前表示：「我非常希望鼓励女孩和年轻女性投身航空和理工科。我成长过程中在这些领域并未见到许多女性，这很容易令人打消念头。所以我希望改变这点。」

罗瑟福德的空中环绕世界之旅，可透过她的网站FlyZolo.com和社群软体TikTok随时追踪。

© 2021 AFP