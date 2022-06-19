1947年以来法最早热浪 6月如盛夏法南42.9度新高

（法新社巴黎18日电） 西班牙、法国等西欧国家周末遭热浪侵袭，不仅引发森林大火，也让人们担心6月初夏就出现热浪的情况将成常态。

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周末飙升的气温是6月热浪最高峰，与科学家认为，随着全球变暖，热浪现在将在更早时候侵袭的预测相符。

法国西南部海滨度假胜地比亚里兹 （Biarritz）今天下午气温飙到历史新高摄氏42.9度，国家气象预报员佛兰斯（Meteo France）表示，当局敦促从中西部海岸到与西班牙交界边境保持警惕。

气象服务机构报导，尽管明天晚上大西洋沿岸预料会出现暴风雨，该地区许多地区气温飙破摄氏40度，这是第一个迹象显示，令人窒息的气温将「逐渐消退，仅影响东部地区」。

高温未能阻止重金属爱好者参加在西部城市南特（Nantes）郊区克利松（Clisson）举行的Hellfest音乐节，那里的温度飙升至摄氏40度以上。

人们将水视为抵御酷热的唯一避难所，在法国的水上休闲公园外，数百人排起长队，交通大打结。

由于塞纳河禁止沐浴，热坏的巴黎人在市区喷泉中避难。巴黎郊区动物园中，毛茸茸的狮子舔舐着动物饲育员喂给它们的冻血，饲育员并在烈日下监测围栏里的动物是否有脱水迹象。

法国气象局（Meteo France）气候学家索瑞尔（Matthieu Sorel）表示，这是1947年以来「法国最早的热浪纪录」，由于10多个地区6月份的气温下降，他将这种天气称为「气候变迁的标志」。

地方当局表示，在法国发生的一起重大事件中，法国南部瓦尔（Var）地区军事训练发射的炮弹引发火灾，烧毁了约200公顷的植被。

当地消防队队表示：「除了被疏散并带到安全地带的 2500只羊外，这不会威胁到任何人。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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