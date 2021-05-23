1958年台海危机 美考虑核武攻击中国保卫台湾

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（法新社华盛顿22日电） 中国1958年炮轰金门时，美军将领力促以核武攻击中国，且接受苏联可能反击，造成数百万人死亡的风险，显现当年台海危机险恶程度及美国捍卫台湾的决心，比外界所认知更强烈。

「纽约时报」报导，现年90岁的前军事分析家艾兹柏格（Daniel Ellsberg），在网路上披露极机密台湾海峡危机文件的机密部分，此极机密文件仅曾于1975年部分解密。

文件显示，美国规划人员也推定，苏联势必会伸援中国并动用核武报复，但他们认为那是捍卫台湾值得付出的代价。

艾兹柏格曾于1971年把名为「五角大厦文件」（Pentagon Papers）的极机密五角大厦越战研究，泄露给美国媒体而声名大噪。

艾兹柏格告诉纽约时报，他于1970年代初期复制了1966年极机密台海危机研究，由于美中间因为台湾而紧张情势升高，决定予以披露，藉此引发更多讨论。

极机密文件的作者写道，如果真的发生犯台入侵行动，当时的美国参谋首长联席会议主席垂宁（Nathan Twining）将军明确表示，美国将会动用核武对付中国的空军基地，防止解放军成功进行空中阻绝作战。

文件引述垂宁表示，倘若此举无法阻止解放军侵略行动，则「别无选择，只能对中国进行更深入核武打击，更北远至上海」。

当年台海危机期间，美国总统艾森豪（Dwight D. Eisenhower）初步决定仰赖传统武器。

1958年爆发的823炮战危机，于解放军决定停止炮轰台湾掌控的离岛后平息。

华盛顿当局其后于1979年承认北京，但仍与台湾维持关系，且是台湾的最重要军事盟友。

中国空军的军机最近几个月以来，频频入侵骚扰台湾防空识别区（ADIZ），美国也频繁在台湾海峡水域执行「航行自由」任务。

一般预料，美国总统拜登（Joe Biden）很快就会宣布他的对中国战略，而要求他明确公开承诺将会以军事行动捍卫台湾的呼声正不断高涨。

美国的台湾关系法明定华府必须协助台湾自卫，但美国过去数十年以来一直采取「战略模糊」政策，避免明言在何种情况下会导致美方为台湾采取军事介入。

© 2021 AFP