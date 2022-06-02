1981年行刺雷根未遂 辛克利无条件获释

（法新社华盛顿1日电） 1981年刺杀时任美国总统雷根（Ronald Reagan）未遂的辛克利（John Hinckley），从精神病院出院6年后，今天获法官无条件释放。

广告 继续浏览后续

华盛顿特区的地方法院法官佛里曼（Paul Friedman）今天解除对辛克利的旅行与网路使用限制，6月15日生效。

佛里曼去年9月在听审中就已表示将无条件释放辛克利，但给予检方更多时间观察辛克利，因为辛克利在母亲过世后，转为一个人生活。

佛里曼当时表示，辛克利的心理健康问题「缓解」，不再构成威胁。 辛克利在华府的精神病院待了大约30年后，2016年获准出院，但必须与母亲同住，除了旅行和上网等行动受到严格限制，也不得对媒体发言。 现年67岁的辛克利1981年在华盛顿希尔顿饭店（Washington Hilton Hotel）外朝雷根与另3人开枪，动机竟是为了引起心中女神女星茱蒂福斯特（Jodie Foster）注意。

4人都幸存，雷根肺部中弹但后来康复，时任白宫新闻秘书布雷迪（James Brady）却因伤终身残疾。

1982年，辛克利因获认定精神失常而获判无罪。

© 2022 AFP