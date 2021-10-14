2千年前就会发酵 奥地利矿工懂啤酒搭起司的好

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（法新社华盛顿13日电） 老饕都知道吃起司一定要搭配啤酒，今天公布的新研究发现，这两位美食搭档其实在很久很久以前的欧洲就是好朋友了。2700年前的奥地利盐矿工人喝酒时，一定要搭起司大快朵颐。

科学家分析在奥地利阿尔卑斯山哈尔施塔特（Hallstatt）盐矿发现的人类排泄物样本，得出上述结论，研究结果今天刊登于「当代生物学」（Current Biology）期刊。

领导研究的义大利波尔察诺（Bolzano）「欧洲研究学院」（Eurac Research）微生物学家迈克斯纳（Frank Maixner）表示，他很讶异地发现2000多年前的盐矿工人这么先进，懂得「运用发酵技术」。

迈克斯纳告诉法新社：「我认为这是非常先进的技术，是我原先不认为当时会有的东西。」

根据研究人员，这是欧洲起司发酵技术至今最早的证据。

虽然喝酒在更早的书写与考古证据里无疑有更多记载，但哈尔施塔特盐矿工人的排泄物却包含欧洲当时摄取啤酒的第一个分子证据。

维也纳自然史博物馆（Museum of Natural History Vienna）的科瓦里克（Kerstin Kowarik）表示：「现在渐渐为人所知的是，史前不只烹饪手法纯熟，复杂的加工食品与发酵技术也在早期食物历史扮演重要角色。」

名列联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）世界遗产（World Heritage Site）的哈尔施塔特镇3000多年来都在制造盐，科瓦里克解释说，这个社区是「非常特别的地方，座落在阿尔卑斯山人烟罕至之地，整个社区都靠这座矿山工作和生活」。

矿工整天都待在矿区，在那里工作、吃饭、上厕所。

拜矿山的盐浓度高、温度恒常保持在大约摄氏8度之赐，矿工排泄物保存特别完好。

研究人员分析4个样本，一个可回溯到青铜时代（Bronze Age），两个回溯到铁器时代（Iron Age），一个来自18世纪。其中一个约2700年历史的排泄物样本内发现两种真菌，一个是洛克菲特青霉菌（Penicillium roqueforti），另一个是酿酒酵母（Saccharomyces cerevisiae），两者在今天都以食物制造用途广为人知。

「哈尔施塔特矿工似乎有意识地以微生物应用在食物发酵技术，这是现今食品业都还在用的技术。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP