2年盖1000所学校 伊拉克找中国企业援建

（法新社巴格达24日电） 伊拉克政府官员表示，他们已和两间中国企业签署合约，两年内要在当地兴建1000所学校。

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伊拉克通讯社（INA）引述政府住房部官员梅贾姆（Hassan Mejaham）指出，伊拉克共需8000间学校「以弥补教育方面的落差」。

法新社报导，伊拉克总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）23日出席与中国电力建设集团有限公司（Power China）、中电国际技术公司（Sinotech）的签约仪式，由中国电建先盖679间、中电国际盖后面321间共计1000座学校。

伊拉克虽盛产石油，但波斯湾战争及美国入侵引发连年战乱、疾病与贪污让当地数十年来的基础设施严重。

梅贾姆表示，这1000间学校预计两年内建完，第一批很快开工，一年后就能交付。他还说伊拉克将以石油产品支付中方。

完成第一阶段的1000间学校后，第2阶段将再建3000间学校，最后阶段盖4000间。

联合国儿童基金会（UNICEF）在官网指出，伊拉克几十年的冲突与投资不足，让伊国曾为中东最好的教育体系破坏殆尽，「每两所学校就有一所遭破坏，亟待修复」；人口4000万的伊拉克，有近320万学龄儿童失学。

世界银行（World Bank）今年10月时警告，伊拉克当地本已低落的教育又进一步受COVID-19大流行威胁，呼吁国际投资伊国教育界。

© 2021 AFP