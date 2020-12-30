2白人警员2014年射杀非裔男童 美司法部不起诉

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（法新社华盛顿30日电） 美国司法部今天宣布，不会起诉2014年枪杀把玩玩具枪的12岁非裔男童莱斯（Tamir Rice）的两名克里夫兰（Cleveland）警员。

司法部发布声明表示，检察官「并未掌握足够证据，支持对克里夫兰警局（CDP）警员洛曼（Timothy Loehmann）以及葛贝克（Frank Garmback）提出刑事指控」。

司法部在结束对此案件调查的声明中说：「这不足以证明警官犯错、行为疏忽、意外或失误，甚至做出错误判断。」

声明还说：「莱斯之死虽为悲剧，但证据并不符合实质性证据要求。」

莱斯家的辩护律师强德拉（Subodh Chandra）在给美媒的声明中指出：「莱斯家属再度遭欺骗剥夺了公平法律程序。」

2014年11月，莱斯在公园里把玩玩具抢时，洛曼和葛贝克两位白人警察接到紧急呼叫后，开着一辆巡逻车赶往现场。

监控影像显示，他们到达现场后，莱斯看似要伸手取出他腰带上的假枪，洛曼短短几秒内朝莱斯开两枪。两人接获紧急呼叫时，并未被告知孩子手中拿的疑似是假枪。

当地检察官的刑事调查于2015年结束，当时并没有对这两名警官提出指控。

经过两年调查，克里夫兰市政府官员于2017年惩处这两名警员。洛曼遭解雇，而驾驶警车的葛贝克遭停职10天。

市政府官员说，他们并未发现任何证据显示这两名警员违反警务程序；相反的，两人是因调查期间发现的其他违规行为而受到处罚。

© 2020 AFP