2英国志工遭疑为间谍 乌克兰东南部遭俄军逮捕

（法新社伦敦29日电） 非营利组织与家属指称，在乌克兰参与志工服务的2名英国籍男子被俄军怀疑是「间谍」，遭到逮捕。

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根据人道救援组织Presidium Network，尤瑞（Paul Urey）和希利（Dylan Healy）25日乌克兰东南部城市札波罗热（Zaporizhzhia）南方一处检查站遭俄军逮捕。

两人据称是独立作业，试图把乌克兰境内弱势群体带出境，被捕当时正帮助札波罗热一名妇女与她的两名小孩。

在乌克兰境内活动的Presidium Network表示，听闻尤瑞和希利的工作内容后，曾给予两人协助，但两人未隶属该非政府组织。

组织共同创办人柏恩（Dominik Byrne）发表声明称，两人进入俄军掌控地区后就失去行踪，在超过与救援女子约定时间3小时后，女子住处「遭到武装俄军突击」。

他表示：「他们（俄军）逼迫女子的丈夫躺在地上，逼问她如何认识这些英国间谍。」柏恩坚称两人绝非间谍，而是人道救援志工。

尤瑞的母亲表示，1977年出生的尤瑞罹患第1型糖尿病，需要定期注射胰岛素，并称他的家人「非常忧心」。

她表示：「他自行决定前往，我们希望所有人协助把（我的）儿子带回家，祈祷他安然无恙。」

根据Presidium Network，育有子女的尤瑞是一名四处奔走的人道救援工作者，曾在阿富汗工作8年。出生于2000年的希利则是英国一家连锁旅馆的厨房经理。

Presidium Network证实正与英国外交部合作，后者正紧急寻求本案进一步资讯。

这则消息传出前，英国外交部昨天才表示，已知一名英国公民在乌克兰丧生、另一人失踪；据传两人在当地与俄罗斯军队交战。

英国媒体报导，死者是退伍军人席布莱（Scott Sibley），据报年龄36岁。据信他是在乌克兰战死的第一个英国公民。

© 2022 AFP