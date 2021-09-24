2.3万年前美洲最古老人类足迹出土 再次改写历史

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（法新社洛杉矶24日电） 科学家在美国发现一批可追溯至约2万3000年前的脚印化石，意味人类早在最后一个冰河时期结束前就已定居北美，这项发现也将人类移居美洲大陆的时期再往回推了数千年。

这些脚印于2009年在新墨西哥州（New Mexico）白沙国家公园（White Sands National Park）一个早已干涸湖泊的湖底发现，美国地质调查所（USGS）科学家最近分析卡在脚印中种子，判定其年代约介于2万2800年至2万1130年前。

沉积物填满脚印压痕，硬化成岩石，让后世科学家得以详尽了解足迹遗留者当时的生活。

这篇昨天发表于美国期刊「科学」（Science）的论文写道：「许多足迹似乎是青少年和小孩（留下的）；大的成年人脚印较为少见。对此，其中一假设为劳动分工，成人从事技术工作，打杂跑腿则分派给青少年。」

研究者也发现长毛象和史前狼，甚至是大地懒遗留下的足迹，且它们似乎与造访湖泊的人类大致同时存在。

过去几十年以来最广获接受的理论是，人类从西伯利亚东部越过白令陆桥（今日的白令海峡）抵达北美地区。

考古证据长期以来显示，一个与所谓克洛维斯（Clovis）文化有关的1万3500年前聚落是美洲大陆第一个文明，也是美洲原住民群体的祖先。

不过，克洛维斯文化论点在过去20年来一直遭到质疑，陆续新发现将首批聚落存在的时间回推至约1万6000年前，也就是冰层覆盖最广时期的「末次冰盛期」（Last Glacial Maximum）结束后。

一直持续至约2万年前的末次冰盛期至关重要，据信由于冰层覆盖大部分的美洲大陆北部，人类势必很难从亚洲迁移到北美乃至其他地区。

© 2021 AFP