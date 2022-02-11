20年来数量减半 澳洲国宝无尾熊列濒危物种

（法新社雪梨11日电） 澳洲今天正式把东岸广大地区的无尾熊列入「濒危物种」，无尾熊在丛林野火、垦荒、干旱和疾病等冲击下奋力求生。

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环保人士说，澳洲东部海岸大部分地区无尾熊数量在过去的20年急遽下滑，并警告无尾熊正在走向灭绝。

澳洲环保部长李伊（Sussan Ley）说，她已经把无尾熊指定为「濒危物种」，以便在新南威尔斯州（New South Wales）、澳洲首都特区（Australian Capital Territory）以及昆士兰州（Queensland）为它们提供更高水准的保护。

无尾熊是全球公认的澳洲独特野生动物象徵，就在10年前，它们还在澳洲东岸被列为「易危物种」。

李伊说：「我们正采取前所未有的行动来保护无尾熊。」并强调政府最近承诺提拨澳币5000万元（约新台币10亿元）用来保护和恢复无尾熊栖息地。

环保人士对无尾熊的新地位表示欢迎，但谴责澳洲到目前为止无法保护无尾熊。

世界自然基金会澳洲分会（WWF-Australia）环保科学家布兰契（Stuart Blanch）说：「无尾熊在10年内从未列入名单到列为易危物种再变成濒危物种，这是惊人的快速下降。」

布兰契说：「今天的决定是受欢迎的，但无法阻止无尾熊走向灭绝，除非有更强而有力的法律和地主奖励政策来保护无尾熊的森林家园。」

根据独立政府谘询机构「濒危物种科学委员会」（Threatened Species Scientific Committee）估计，无尾熊数量已从2001年的18万5000只下降到2021年的9万2000只。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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