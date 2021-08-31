20年阿富汗战争落幕 塔利班战士鸣枪庆祝

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（法新社喀布尔31日电） 美国今天完成阿富汗撤军，结束20年的战争，阿国首都喀布尔（Kabul）各地传出庆祝的鸣枪声，两个多星期前接掌政权的塔利班（Taliban）说，国家已完全独立。

美国国防部表示，最后一班撤员班机已于昨晚最后一刻起飞，所有美军人员如今已全数撤离阿富汗。

人在喀布尔的法新社记者听见几处塔利班检查哨传出鸣枪庆祝的声音，绿区维安岗哨的战士们也发出欢呼声。

塔利班高层官员哈卡尼（Anas Haqqani）在推特发文说：「我们再度写下了历史，美国和北大西洋公约组织（NATO）对阿富汗的20年占领已在今晚结束。我很高兴，经过了20年的圣战、牺牲和艰苦，我自豪地见证了这历史性的时刻。」

另一位塔利班发言人卡里米（Bilal Karimi）透过电话告诉法新社：「所有美国部队已经离开阿富汗，我们很高兴，你可以听到庆祝的枪响。」

在塔利班首度宣布美军已全数撤离后45分钟，轻型武器和重型机关枪的声音仍在夜间回荡，曳光弹也点亮了夜空。

哈卡尼在后续推文中，敦促战士们避以鸣枪的方式庆祝，以免误伤无辜旁观者。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP