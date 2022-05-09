20记三分弹轰下太阳 独行侠季后赛扳平战局

（法新社达拉斯8日电） NBA独行侠今天全队砍进20个三分球，加上对手主控保罗6犯离场，以111比101拿下胜利，在季后赛次轮与太阳以2比2战成平手。

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美国职篮NBA西区季后赛次轮，头号种子凤凰城太阳与第4种子达拉斯独行侠的系列赛第4战，今天继续在独行侠主场进行，赛前地主以1比2落后给太阳。

今天客场作战的太阳，指挥官保罗（Chris Paul）身陷犯规麻烦，并在第4节前段吞下第6次犯规，被迫提前离场。他今天只打了23分钟，包括投进1个三分球在内，4投2中拿下5分，送出7次助攻，并抓下5个篮板，另有1次抄截。

今天独行侠砍进20个三分球，光是阵中芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）就飙进生涯最多的8记三分弹，而他也攻下生涯在季后赛最高的24分。

今天太阳三分球命中率3成6不及独行侠的4成55，整体投篮命中率4成64则是他们在今年季后赛首次未达5成。

唐西奇（Luka Doncic）攻下独行侠最高26分，并送出全场最多11助攻，芬尼-史密斯也贡献24分，并抓下全队最多的8个篮板。布朗森（Jalen Brunson）进帐18分，贝坦斯（Davis Bertans）、克雷贝（Maxi Kleber）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）3名替补球员分别获得12分、11分、10分。

太阳的布克（Devin Booker）轰下全场最高35分，克劳德（Jae Crowder）也攻下15分，艾顿（Deandre Ayton）有14分、11篮板的「双十」成绩，替补的强森（Cameron Johnson）则有11分进帐。

太阳、独行侠系列赛打完前4场比赛，两队都充分把握主场优势各拿两胜，目前以2比2战成平手，接下来双方将于10日（台湾时间11日）在太阳主场进行第5战，赢球的球队将可率先在这一轮赛事「听牌」。

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