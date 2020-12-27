2000年前庞贝人小吃摊出土 菜单直接画给你看

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（法新社罗马26日电） 考古团队最近在义大利庞贝发现一处保存异常完整、有鲜艳壁画装饰的熟食摊，预定明年开放参观。

西元79年庞贝维苏威火山（Mount Vesuvius）爆发，滚滚岩浆如海浪，吞噬了庞贝城（Pompeii）与邻近的赫古拉尼翁（Herculaneum），造成至少2000至1万5000人丧命。

考古学家近年持续发掘庞贝遗迹，而最近在Regio V区发现的这个「熟食摊」（thermopolium）地处当年繁忙的银婚礼街（Silver Wedding Street）与阳台巷（Alley of Balconies）交叉路口，柜台上有一个个圆孔作为放置食物陶罐之处，可说是罗马时代的「小吃摊」。

近2000年来，它尘封在厚厚的火山灰下不为人知，直到去年遗址部分出土，考古学家继续挖掘作业，它才得以重见天日，让人一窥往日荣景。

考古学家先前在此地发现海洋女神「涅瑞伊得斯」（Nereid）壁画后持续挖掘，最新阶段作业发现壁画绘有许多当时的生活场景，其中的鸡鸭等动物图画，应该就是小吃摊提供的菜单品项。

藉着这些壁画，科学家得以一窥火山爆发前庞贝与赫古拉尼翁居民的生活样貌，不仅取得珍贵的新资讯，对当时居民的饮食习惯也有更多了解。

团队还在陶罐中发现鸭骨碎片以及猪、羊、鱼、蜗牛的残骸，并在陶罐底部发现用来调整葡萄酒口味的碎蚕豆。当时很多食材都是放在一起烹煮，可说是罗马时代的「什锦饭」。

庞贝考古公园（Archaeological Park of Pompeii ）总监欧萨纳（Massimo Osanna）表示，发现这处熟食摊别具意义，因为这不仅是庞贝日常生活的见证，更是考古人员第一次在一个遗址内挖出完好的熟食摊，或具有分析价值。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP