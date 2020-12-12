2017年抗争要角 伊朗反对派人物萨姆遭处决

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（法新社德黑兰12日电） 伊朗国营电视台报导，伊朗当局今天处决前反对派人物萨姆（RuhollahZam）。萨姆与2017年底爆发的反政府抗议活动有关，先前曾流亡法国。

伊朗革命卫队（RevolutionaryGuards）去年10月宣布逮捕萨姆，声称他「接受法国情治单位指挥」。萨姆被控犯下伊朗最重罪名之一「尘世腐败」（corruption on earth），今年6月被判处死刑。

国营电视台报导，伊朗最高法院考量萨姆犯下对国家不利的「罪行严重程度」后，决定维持判决，于是「反革命分子」萨姆今晨接受绞刑伏法。

伊朗国营电视台还提到，萨姆「受到若干国家情治单位保护」。

官方的伊朗通讯社（IRNA）报导，萨姆罪行还包括替法国和一个未指明的中东国家刺探情报、与「敌对的美国政府」合作、行为有害国家安全、侮辱「伊斯兰教的神圣性」，以及在2017年的示威抗议中煽动暴力。

伊朗在2017年12月和2018年1月爆发民众抗争，至少有25人在动乱中丧生，当时是因为国内经济困顿引发群众抗议。

萨姆据传先前住在巴黎，他曾在通讯软体Telegram经营名为「阿麦德新闻」（Amadnews）的频道。但伊朗以煽动「武装起义」为由要求移除萨姆的帐号后，Telegram已关闭这个频道。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP