2020世界博览会杜拜登场

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（法新社杜拜30日电） 因疫情延后的2020世界博览会今天以盛大开幕式，在杜拜登场，预期将成为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情发生以来，全球规模最大的盛会。

首次在中东地区举行的杜拜世博，盼在6个月展期内吸引2500万访客，参观矗立沙漠中光彩耀眼的各国展馆。

杜拜领导人穆罕穆德亲王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）定于格林威治时间16时40分，主持开幕仪式。他曾夸口要让190多国参展的杜拜世博成为「史上最出色的世博」。

世博展馆位于杜拜郊区，在因疫情延后举行的一年间封闭，禁止外人进入。

各国主题馆以独特的建筑造型和各种创新技术，展现参展国家的原创力和科技创新。

第一届世界博览会1851年在伦敦揭幕，英国当时特别为世博兴建水晶宫（Crystal Palace），1889年在巴黎举办，则以艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）为招牌。

杜拜世博仍不免受疫情影响，展场上口罩和社交距离不可少。参观的访客必须提供疫苗接种或核酸检测阴性证明。

继高达828公尺的世界最高摩天大楼「哈里发塔」（Burj Khalifa）之后，2020世博将成为杜拜另一项可引以为傲的成就。

因疫情延宕的杜拜世博，对阿联来说，未尝不是好事一桩。阿联12月2日将庆祝建国50周年。

被誉为未来长途旅行运输的「超回路列车」（Hyperloop）车厢也在展出之列；而埃及展出法老王时期的古代棺木。

中国馆是本届世博最大国家展馆之一，中国馆为LED照明的灯笼造型；摩洛哥馆则是以传统的泥造手法打造的建筑。

以色列在和阿拉伯联合大公国关系正常化一年后，也积极参与杜拜世博。

© 2021 AFP