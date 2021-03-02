2020全球医疗人员因COVID-19遭袭案逾400件

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（法新社华盛顿2日电） 根据非政府组织「冲突中保护卫生联盟」今天发布的报告，2020年间，全球医护人员在对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）时所遭受的相关暴力事件多达400多件。

冲突中保护卫生联盟（Safeguarding Health in Conflict Coalition）公布的互动地图显示，去年有1172件针对医疗人员和设施的暴力行为和攻击事件，而这只是「最小估计值」。

它说，这1172件行为中，逾1/3（412件）与COVID-19有直接关联。联盟引述的种种案件有一起发生在墨西哥，有护理师遭一组人马指控散播病毒，进而遭到攻击而受伤。

在塞内加尔首都达卡（Dakar），有社福人员遭一群拒绝让COVID-19死者葬于住家附近的居民丢石头。

在英国伯明罕（Birmingham），有医疗工作人员遭邻居吐口水羞辱。

绝大部分，也就是8成暴力行为的加害者都是平民，但也有些威胁是出自于公共当局。

在埃及，有医护人员因批评当局的防疫措施而遭维安部队逮捕，进而遭控散播不实讯息，并被指控是恐怖团体的成员。

研发这份互动地图的Insecurity Insight，同时在爆发战争的多个国家或国内冲突受害者身上，记录到802起攻击事件，诸如叶门医院遭炸弹攻击、奈及利亚医师群遭掳等。

Insecurity Insight主任威尔（Christina Wille）发布声明说：「这份地图显示出，2020年针对医护的暴力和恐吓事件影响多达79国，可见得这是货真价实的全球性危机。」

冲突中保护卫生联盟创始人兼主席，同时也是约翰霍普金斯大学教授的鲁班斯坦（Leonard Rubenstein），呼吁各国政府保护医疗工作人员，并打击不实资讯。

© 2021 AFP