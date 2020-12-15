2020年破天荒 法新社盘点各种「破纪录」

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（法新社巴黎15日电） 从各方面来说2020年都可谓是破天荒的一年，屡屡创下各种纪录，例如南极气温首破摄氏20度，「防弹少年团」以外语歌曲攻占美国告示牌冠军，体坛方面也有选手缔造多项新纪录。

● 加州死谷测得破纪录高温

气象学家8月间在美国加州死谷（Death Valley）测量到破纪录的摄氏54.4度高温，这可能是使用现代仪器所测得的最高温。

● 南极气温首破摄氏20度

南极洲今年也以摄氏20.75度创下高温纪录，这是南极大陆首度突破摄氏20度门槛。

● 全球均温屡创新高

今年1月、4月、5月、9月和11月的全球平均气温都分别创下新高。

● 拍卖史上最贵的赛鸽

中国一名买家以160万欧元（约新台币5500万元）破纪录天价，买下一只起标价仅200欧元、名为「新金」（New Kim）的母赛鸽。

● 历时最久的防疫封锁

2019冠状病毒疾病（COVID-19）被发现仅3个月后，今年3月全球半数地区进入封锁状态，封锁时间最久的苦主当属阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires ），当地居民3月20日起面临封锁隔离措施，直到11月8 日才解封，长达234天。

● 防弹少年团登美国告示牌冠军

韩国流行乐男子天团「防弹少年团」（BTS）成为历来第一个以外语歌曲攻占美国「告示牌」（Billboard）排行榜冠军的团体，是「韩流」在乐坛创下的最新纪录。

● 男子自宅爬楼梯 高度相当圣母峰

英国一名53岁男子在自家爬楼梯为慈善募款，4天内所爬高度相当于圣母峰高度8850公尺。

● 车神换人当 韩密尔顿92胜F1史上最多

英国赛车手韩密尔顿（Lewis Hamilton）10月在葡萄牙大奖赛（Portuguese Grand Prix）夺冠，这是他的世界一级方程式赛车（F1）第92场胜利，超越德国「车神」舒马赫（Michael Schumacher）的纪录。

● 德足吞89年来最惨败仗

西班牙在欧洲足球总会国家联赛（UEFA Nations League），以6比0击败4届世界杯冠军得主德国，让德国吞下89年来最惨一败，赛后德国总教练勒夫（Joachim Loew）称这是「黑暗的一天」。

● 自由潜水最深纪录

斯洛维尼亚39岁潜水员阿特尼克（Alenka Artnik）使用单蹼蛙鞋潜入水下114公尺，并在水中待了3分41 秒，打破自由潜水世界纪录。

● 乌干达田径传奇

乌干达田径名将切普特格（Joshua Cheptegei）10 月间以26分11秒刷新1万公尺长跑世界纪录。今年8月，切普特格也打破高悬16年的5000公尺世界纪录。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP