2020年Podcast节目成长近3倍

广告 继续浏览后续

（法新社纽约3日电） 受防疫封锁影响，全球影音阅听习惯改变，转向以收听为主的Podcast。根据下载追踪网站Chartable，2020年Podcast节目数量如雨后春笋般冒出，相较2019年成长了将近3倍。

总部位于纽约的Chartable 表示，2020年总共新增88万5262个Podcast节目，数量是2019年新增31万8517个节目的将近3倍。

Chartable指出，2019冠状病毒疾病（COVID-19）席卷全球，人们的日常生活和通勤剧烈改变，2020年3月与4月首波封锁期间，Podcast节目下载量受到冲击。

Chartable在部落格贴文中指出，「然而，防疫封锁后，随着人们逐渐习惯新的日常生活模式，下载量也迅速回升」。

此外，另一值得注意的趋势是非英语节目数量飞速成长。在所有新节目中，非英语节目占将近一半。

印度语节目数量成长最快速，成长了14倍，其后依序为中文、葡萄牙语、印尼语和西班牙语节目。

Podcast节目主题中，教育主题共13万3107个节目，高居排行榜第一名。其次是拥有12万1556个节目的社会与文化主题，以及拥有9万4360个节目的艺术主题。

© 2021 AFP