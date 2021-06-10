2020欧国杯因疫情延至今年 即将于11日揭幕

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（法新社巴黎10日电） 尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的阴影仍挥之不去，延宕一年后，2020欧国杯（Euro 2020）足球赛终于将在11日揭幕。

尽管疫情仍持续构成威胁，欧洲足球总会（UEFA）主席施费连（Aleksander Ceferin）仍信心十足，并坚信举办2020欧国杯安全无虞。

他说：「这是疫情肆虐以来，首次举办的全球瞩目赛事，可说是向全球展现欧洲正在调适的绝佳契机，欧洲活力十足并且朝气蓬勃，欧洲复苏了。」

匈牙利首都布达佩斯可说是欧洲复苏的最佳例证，当地新建的普斯卡斯球场（Puskas Arena）可望涌入爆满球迷。

2020欧国杯将在欧洲多国的11个球场同步点燃战火，尽管丹麦宣布将解除戴口罩的规定，以及位于首都哥本哈根的球场将允许2万5000而非1万6000名观众入场，但是大多数的场地仍限制观战人数。

至于德国慕尼黑只打算开放最低限度的1万4500球迷入场，大约只占安联体育场（Allianz Arena）容纳量的22%，是所有举办赛事的球场中占容纳量比例最少的。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2021 AFP