2020疫情下碳排减 昙花一现或开启新趋势？

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（法新社巴黎28日电） 2020年4月底，国际原油期货一度跌到负值，使得储存一向被视为全球经济命脉石油的费用，比花钱请人运走还要贵。

国际原油期货价格激烈震荡，反映了冠状病毒疫情带来的冲击，全球温室气体排放量和化石燃料需求的减少幅度改写纪录，让2020年意外成为对气候友善的一年。

联合国（UN）和全球碳计画（Global Carbon Project）本月双双表示，今年全球碳排量料减少7%，创有史以来最大年度减幅。

在政府面临越来越多压力，要他们采取行动达成减排承诺之际，各界乐见这样的历史减幅，即便这是因为疫情的关系。

疫情让2020年碳排大致和联合国表示必须达成巴黎气候协定的目标差不多，也就是将气温升高的幅度限制在摄氏1.5度之内。

但随着多支2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗将在明年扩大配送施打下，全球经济料出现反弹，2020年全球碳排放是否是逐年减少趋势的开端，或者只是昙花一现？

国际能源总署（IEA）执行董事比罗尔（Fatih Birol）告诉法新社：「我担心倘若政府不采取新重大政策，我们可能会看到今年减少的排放会反弹回来。」

「政府若不把洁净能源纳入经济复苏方案，我们（碳排）将重回疫情前的水准。」

比罗尔指出，中国是全球碳排放量最大的国家，可从中一窥其他国家如何推动经济从疫情冲击下复苏。

「我们都知道中国是第一个出现（新型）冠状病毒的国家，是第一个实施封城、经济下滑的国家。」

「但中国也是第一个出现经济反弹的国家，以今天来看，中国的碳排量比疫情危机爆发前还高。」

联合国上周发表年度「排放差距报告」（Emissions Gap Report）表示，全球若未能大力转向绿能，2020年碳排减少对长期气候暖化趋势的影响将「微不足道」。

© 2020 AFP