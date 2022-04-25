2021全球军事支出创新高

（法新社斯德哥尔摩25日电） 研究人员今天说，2021年全球军事支出又见攀升，随着俄罗斯在入侵乌克兰前持续增强军备，全球军事支出再创纪录，预料这个趋势会继续下去，尤其是在欧洲国家。 根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）报告，尽管疫情冲击经济，世界各国仍扩增了他们的军备，去年全球军事支出增加0.7%。 斯德哥尔摩国际和平研究所资深研究员罗培斯达席瓦（Diego Lopes da Silva）告诉法新社：「2021年军事支出是连7度增加，来到2.1兆美元，是我们看过最高的数字。」 俄罗斯的军事开销则增加2.9%，来到659亿美元，是连3年成长。 罗培斯达席瓦说，防卫支出占俄国国内生产毛额（GDP）4.1%，「比世界平均高出许多」，也让莫斯科成为全球第5大军事支出国。 石油和天然气的高营收有助俄国提高军事支出，罗培斯达席瓦并指出，俄国的军事支出在2021年底前急遽增加，「当时正是俄国沿着乌克兰边界集结军队，在（今年）2月入侵乌克兰前」。

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罗培斯达席瓦说，由于西方反制俄国侵乌而对俄施加制裁，目前还难以预料俄罗斯能否维持军事支出。 2014年俄国兼并克里米亚时也遭制裁，但因那时能源价格下滑，难以评量制裁本身的效果。

「现在…我们有更严格的制裁，那是一定的，但能源价格也较高，有助俄罗斯维持那个程度的军事开销。」 另一方面，克里米亚遭俄国兼并以来，乌克兰军事支出增加了72%；尽管2021年军事支出减少逾8%，来到59亿美元，仍占乌国国内生产毛额的3.2%。

而随着欧洲紧张情势升高，也有更多北大西洋公约组织（NATO）成员国提高军事支出。 去年北约有8个成员国军事支出达国内生产毛额的2%，较前1年少1个，但仍比2014年的仅2个高出许多。

罗培斯达席瓦表示，预期欧洲的军事支出会持续成长。

军事开销高达8010亿美元、傲视全球的美国，2021年军事支出却逆势减少了1.4%。

过去这10年美国研发开销增加24%，武器采购却减少了6.4%。 2021年研发与采购都有减少，但研发的减幅没那么明显，凸显美国重点放在「次世代技术」上。

中国军事支出约2930亿美元世界第2大军事开销国，增加了4.7%，是连续第27年增加。 中国扩军也刺激了区域邻国提高军事预算，日本军事开销增加70亿美元，增加7.3%，是1972年以来最高的年增幅。

© 2022 AFP