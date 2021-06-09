2021全球最宜居城市排行榜 奥克兰成功抗疫拔头筹

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（法新社伦敦9日电） 经济学人资讯社（EIU）今天公布2021年全球最宜居城市排行榜，纽西兰最大城市奥克兰、日本大阪和澳洲阿得雷德名列前3，将蝉联冠军数年的奥地利首都维也纳踢出10名外。

研究显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行对全球最宜居城市排名影响甚钜。名列前茅的奥克兰、大阪、阿得雷德以及纽西兰首都威灵顿，都迅速采取行动因应疫情。

经济学人资讯社在声明中说：「奥克兰成功遏止COVID-19疫情，使社会维持开放状态，得分优异，因而在榜单拔得头筹。」

「纽西兰实施严格的封锁措施，使社会得以重新开放，让奥克兰和威灵顿等城市居民享受着与疫情爆发前类似的生活。」

奥克兰上一次挤进前10名是在2017年，当时名列第8；今年排名第8的是澳洲墨尔本和瑞士日内瓦。

维也纳2018年挤下墨尔本，一举成为全球最宜居城市。在这项针对140个都会中心进行的调查中，维也纳和墨尔本数年来一直不相上下。然而，经济学人资讯社指出：「欧洲城市在今年度排行榜的表现特别糟糕。」

研究提到：「自2018年起蝉联全球最宜居城市冠军的维也纳如今掉到第12名。排名下降幅度最大的前10名中，有8个是欧洲城市。」

欧洲城市中，名次下滑最多的是德国北部港市汉堡，退步34名至第47名。

经济学人资讯社说，「医疗资源压力」导致欧洲城市名次后退；德国和法国大多数城市因医疗资源压力增加，「医疗保健」得分下滑。欧洲卫生体系面临的压力，也对文化和整体宜居性产生了连锁反应。

欧盟在推动疫苗接种计画上面临诸多挑战，包括奥地利在内等许多成员国封城次数多于预期，有损其城市在「文化与环境」方面的得分。另外4项评估指标分别是稳定性、医疗保健、教育和基础设施。

拜遏止疫情蔓延和快速推动疫苗接种计画所赐，美国夏威夷首府檀香山排名第14，是名次上升最多的城市，进步了46名。

而在全球最宜居城市排行榜的另一端，饱受战火、贫穷和政治动荡荼毒的城市吊车尾，由叙利亚首都大马士革垫底；叙利亚内战炮火迄今未歇，大马士革仍然是生活最艰困的城市。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP