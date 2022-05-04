2021年全球1.93亿人面临饥饿 乌俄战使雪上加霜

（法新社巴黎4日电） 联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization）今天说，由于冲突、气候变迁和经济危机摧毁人们生计，去年面临饥饿的人数增加到1亿9300万人。

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专家已警告，俄罗斯入侵乌克兰可能会造成饥荒，粮农组织的年度报告指出，2021年有近4000万人陷入「严重的粮食不安全」处境。

有此问题的53个国家中，情况最严重的是刚果民主共和国、衣索比亚、叶门和阿富汗。在塔利班2021年接掌政权后，阿富汗即陷入财政危机，数百万人面临饥饿。

联合国将「严重的粮食不安全」定义为，一个人无法消费足够的粮食，使其生命或生计即将不保。

粮农组织说：「这种饥饿有可能成为饥荒，并造成广泛死亡。」

自从联合国粮农组织、世界粮食计划署（World Food Programme）和欧盟在2016年公布第一份报告以来，这个数据不断攀升。

粮农组织说，2021年面临饥饿的人口增加是「因冲突、极端气候和经济冲击三者的有害组合造成」，有53个国家的人口受到影响。

尽管报告没有考虑到乌克兰战事，但粮农组织表示，这场战争「必然会对粮食危机国家和饥荒边缘国家产生最具毁灭性的影响」。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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