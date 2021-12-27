2021年全球10大趣闻 台掀「鲑鱼之乱」改名潮上榜

（法新社巴黎27法新电）在疫情、野火和洪患肆虐的一年，依然有许多无厘头的搞怪趣事让大家苦中作乐，法新社今天列出2021年全球10大经典趣闻，台湾的「鲑鱼之乱」也榜上有名。

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●台掀鲑鱼之乱 逗乐外国网友

一家回转寿司店推出同名同音享优惠的谐音哏活动，掀起全台「鲑鱼之乱」改名热潮，6个直辖市有上百人改名「鲑鱼」，这种有趣现象吸引英国「卫报」等外国媒体争相报导。不少外国网友觉得这则新闻十分有趣，还有人直呼「这是卫报今年至今最棒的新闻」。

●好想出门 她拿狗绳「遛」老公

面对不断恶化的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，加拿大魁北克祭出宵禁防堵病毒扩散，不过有一对夫妻为了出门无所不用其极，妻子将丈夫系上牵绳，坚称自己是在「遛狗」，面对警察拦查还矢口否认违规，让人哭笑不得。

●丹麦卡通太前卫家长疯掉 怒喊快下架

丹麦知名电视台推出一部儿童卡通节目，穿着红白相间衣服的主角约翰．迪勒曼（John Dillermand）有着世界最长且灵活自如的生殖器，能利用它做尽各种好事和坏事，节目播出后引发热议。由于故事内容太过前卫，家长联盟要求电视台下架这个卡通。

●斯里兰卡选美闹剧 封后却遭当众「夺冠」

斯里兰卡4月举办「斯里兰卡太太」选美比赛，却上演前任后冠得主帮本届夺冠佳丽戴上后冠后又强行摘下的戏码。本届后冠得主戴席瓦（Pushpika de Silva）在经历这起事件后必须就医治疗。主办单位事后特别举行规模较小的仪式，还她「斯里兰卡太太」（Mrs SriLanka）头衔。

●神秘无头野兽卡树上 真相笑翻众人

波兰动保协会接获电话，一名女子惊恐表示有「神秘无头野兽」坐在树上两天了，居民都不敢打开窗户，深怕神秘生物闯入。动保人员到场查探后发现，卡在树上的是一块可颂面包。

●法国小镇名字似不雅 遭脸书移除官方专页

法国东北部摩泽尔省（Moselle）一个小镇的官方页面意外遭脸书（Facebook）官方删除，原因竟是脸书演算法把镇名比特克（Bitche）与英文中的侮辱性词汇搞混。比特克镇靠近德国边境，人口约5000。

●鸭子会说话 学者曝光34年前录音

动物行为教授最近发现澳洲一只麝鸭会模仿人类说话，在一段1987年的录音档中，这只麝鸭以清晰的咬字反覆飙骂「你这该死的傻瓜」（You bloody fool），甚至可以模仿关门的声音，震惊一票科学家。

●拿了钱就跑 艺术家用空白画框回应展览理念

丹麦一名艺术家受到博物馆委托，要他利用8万4000美元（约新台币233万元）真钞重新复刻早期作品，最后却只上缴两幅空白画布，还将作品取名「拿了钱就跑」（Take the Money and Run），让馆方气得跳脚。

●呼叫铲屎官！狗狗电话让汪星人不寂寞

苏格兰科学家发明一款「狗狗电话」（DogPhone），能让无聊的米格鲁或喜欢叫嚷的约克夏犬在它们觉得需要时，打电话给主人视讯聊天。

●印度男躺冰柜7小时死而复生

印度一名男子遭机车撞飞，医师宣告不治后，遗体随后被安置在冰柜，法医准备解剖时才赫然发现他还有气息，大呼这简直是个奇迹。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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