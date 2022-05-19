2021年全球5910万人国内流离失所 创新高纪录

（法新社日内瓦19日电） 监督机构人员今天说，冲突和天然灾害在2021年迫使数千万人在本国境内流离失所，使得国内流离失所人数来到5910万人的历史新高。

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全球各地约5910万人在2021年被登录为国内流离失所者，由于饱受战火摧残的乌克兰境内出现大量流离失所民众，预计2022年将再次改写这项新高纪录。

根据「境内流离失所监测中心」（Internal Displacement Monitoring Centre）及「挪威难民理事会」（Norwegian Refugee Council）联合报告，2021年通报新增约3800万国内流离失所者，有些人在一年中被迫多次逃离。

2021年的数据意味着这是继2020年之后的10年内新增国内流离失所人口次高纪录，由于一连串天然灾害，2020年创下历史纪录。

报告显示，2021年因冲突造成的国内流离失所人数激增到1440万人，比2020年增加50%，自2012年以来则增加一倍多。

预计2022年全球国内流离失所人数只会增加，特别是受乌克兰战争影响。

自从俄罗斯在2月24日全面入侵乌克兰，这个饱受战争蹂躏的国家已有超过800万人在国内流离失所，此外还有超过600万人逃离乌克兰成为难民。

境内流离失所监测中心主任比拉克（Alexandra Bilak）告诉媒体：「2022年看起来很黯淡。」

她说，2021年的创纪录数字标志着「对世界现况的悲惨控诉，尤其是对建构和平的努力」。

挪威难民理事会秘书长艾基兰（Jan Egeland）认同此看法，并警告：「从来没有像现在这么糟糕。」

他告诉记者：「这个世界正在四分五裂。」

「今日的情?比我们的创纪录数据所显示的还要糟糕。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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