2021年泛欧交易所212家企业上市 创历史纪录

（法新社巴黎30日电） 泛欧交易所（Euronext）今天表示，受惠于英国脱欧，加上买下位于米兰的义大利证交所，该交易所2021年在泛欧指数首度上市的企业数量创纪录。

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泛欧交易所表示，今年有212家企业新上市，总市值达1230亿欧元（新台币3兆8618亿元），但没有表明多少家企业下市。

泛欧指数包含阿姆斯特丹、布鲁塞尔、都柏林、里斯本、奥斯陆、巴黎和今年才加入的米兰。

泛欧交易所执行长布纳（Stephane Boujnah）说：「2021年泛欧交易所确认其作为欧洲市场基础设施的领导地位，拜义大利证券交易所（Borsa Italiana）于2021年4月加入该集团之赐，加上受惠于英国脱欧后的情况。」

英国于今年初正式脱离欧洲联盟，造成2021年多半时间伦敦的股票交易量居欧洲之冠地位，拱手让给阿姆斯特丹。

泛欧交易所旗下7个证交所共有1959家上市企业，总市值达6.9兆欧元。

环球音乐集团（Universal Music Group）今年在阿姆斯特丹上市，为最受瞩目的上市案。

根据专门追踪IPO的数据提供商Dealogic，今年是全球首次公开募股（IPO）数一数二辉煌的一年，共募资5920亿美元，较2020年高85%。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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