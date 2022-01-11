2021年美国近700人死于气候灾害 创2011年来新高

（法新社华盛顿10日电） 美国国家海洋暨大气总署（NOAA）在今天发布的报告中说，2021年美国本土有近700人死于气候灾害，人数为2011年来最多。 美国国家海洋暨大气总署表示，2021年「美国本土各地出现极端天气，包括异常温暖的天气、具破坏性的恶劣气候，而天气与气候相关天灾数量也创历来第2多，造成10亿美元损失」。 美国国家海洋暨大气总署说，在美国本土48个州与哥伦比亚特区，死于天气相关天灾的人数达到688人，从2020年262人罹难增至两倍以上。

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人类活动也引发威胁生命的气候变迁，导致全球各地出现更多严重恶劣气候事件。 美国国家海洋暨大气总署表示，2021年20个天气事件让美国损失10亿美元，在灾损10亿美元起跳的排行榜中，是第2多天气事件的一年，仅次于2020年的22起。

带来惨重天灾的事件包括4起飓风、3次龙卷风、2次洪灾、1次寒流、多次西部野火、干旱与热浪。

忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）气候与能源计画（Climate and Energy Program）的政策主任与主要经济学家克里特斯（Rachel Cleetus）称这个统计数据「发人深省」。 她说：「极端天气与气候灾难造成的伤亡与创伤，已经并且持续对一些民众造成特别惨重的影响，有色人种、低收入社区以及经历多场天灾的社区通常受到的冲击最大。」

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