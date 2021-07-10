2021年美洲杯冠军赛 巴西将准许逾7000名观众进场

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（法新社圣保罗9日电） 2021年美洲杯冠军赛即将开踢，巴西里约热内卢市政府今天接受美洲足球总会的要求，准许相当于马拉卡纳足球场10%容量的球迷，亦即7800人在现场观赛。

马拉卡纳足球场（Maracana）可容纳7万8000人，2019年美洲杯决赛吸引约6万名现场观众。

有鉴于巴西2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情仍然严峻，里约市政府将限制最多10%的球迷入场观看本届美洲杯决赛，且必须平均分散在10个观众席区，并遵守每个人或家庭之间至少2公尺的间距。

美洲足球总会（Conmebol）将负责在比赛前48小时内对所有入场观众进行COVID-19筛检，检测呈阳性的人将禁止进入。

美洲足球总会在今年1月31日巴西疫情高峰时，邀请约5000人在马拉卡纳足球场观看自由杯决赛，引发群聚，遭到各界批评。

里约市长派斯（Eduardo Paes）在记者会说明，自由杯决赛的现场观众都集中在同一观众席区，所以引发群聚问题，市政府也因此惩处美洲足球总会。

这一次的现场观众许多是美洲足球总会邀请的嘉宾，但也都将接受病毒筛检，且必须平均分散在10个观众席区，彼此保持距离。

派斯也否认受到美洲足球总会或巴西足球总会（CBF）施压而让步，而准许有现场观众。

里约市卫生局长索兰兹（Daniel Soranz）透露，美洲足球总会最初要求开放半个足球场的观众席，但市政府没有答应。

派斯表示，巴西的COVID-19疫情各项指标都有所改善，在美洲杯决赛开放10%的观众席也可以说是一场测试活动，让巴西人的生活逐渐恢复常态。

自去年初COVID-19大流行以来，巴西有超过1900万人确诊，53万多人染疫死亡。39.15%的人口已接种一剂疫苗，已完全接种或注射一剂娇生疫苗为14.16%。1100

© 2021 AFP