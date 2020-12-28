2021拜登上台川普卸任 2020阴影恐仍如影随形

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（法新社华盛顿28日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和2020总统大选波折，让美国民众生活陷入混乱，即使川普卸任，而承诺将带领国家疗愈的拜登上台，美国民众2021年恐也难重返过去生活常轨。

对许多美国人来说，2020年似乎是没完没了的一年，就像演不完的恐怖片系列，对美国的经济、政治和社会带来震撼。

民主党的拜登（Joe Biden）在喊出要阻止这一切混乱后当选。拜登是老派华府政客，相信美国传统外交，以及他所谓的「正派」作风。

拜登本月稍早，在选举人团投票结果确定后表示：「现在是开启新页的时刻。」

2021年1月20日新总统入主后，白宫的气氛将大不同。时时刻刻需索外界关注眼光的总统川普即将卸任；新主人拜登则是温和派，他说会「降温」处理。

然而，川普显然无意放弃镁光灯下的生活，或让美国人忘掉川普政府努力激发的民族主义和民粹热情。

川普不按牌理出牌，在大选一个多月后还拒绝承认败选。此举只是川普想扮演主角的另一出大戏的一部分，这出戏可能将在2024年总统大选进入高潮。

除了尾大不掉的川普外，拜登还面临另一个厉害的敌人紧追在后：COVID-19。

即使疫苗已经开始施打，但COVID-19依旧致命，每天在美国夺走数千条人命。冬季结束前恐杀死更多人。

COVID-19疫苗是2020年少数的好消息之一，川普企图把疫苗研发神速的功劳揽在自己身上。

不过，疫苗施打任务大多落在明年上台的拜登政府肩上，必须监督这波空前的物流配送流程，负责让50州的民众接种疫苗。

川普曾形容COVID-19是「看不见的敌人」。这个看不见的力量12月中旬以前在美国夺走超过30万条性命，破坏川普竞选连任时所传达的美国成功和强大的讯息。

至于声称可以提供遭逢危机的美国人一双安全的手的拜登，如今面临带领国家走向复苏的重责大任，而川普将伺机出击，共和党也将全力掣肘。

总统大选虽然已经落幕，但乔治亚州还有2席的联邦参议院席次将在1月5日决选中决定，届时参院由民主或共和党掌控将可底定，某种程度上也决定了拜登施政能发挥的空间。

78岁的拜登说，他满怀希望步入新时代。一如他今年8月接受民主党提名竞选时表示：「历史将会述说，美国黑暗的这一章，将于此时此地结束。」

© 2020 AFP