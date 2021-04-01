2022北京冬奥展开场馆测试

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（法新社北京1日电） 外界因不满中国政府对待维吾尔少数民族方式，传出抵制2022北京冬季奥运呼声；尽管如此，中国仍继续推动冬奥准备工作，今天展开为期10天的一系列冰上项目测试活动。

北京冬奥除了面临抵制压力，明年2月举行时将如何应付2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，也令人怀疑。一名北京冬奥高阶官员近日坦言，疫情使得「顺利主办冬奥成为一大挑战」。

北京冬奥主办单位今天起至10日，将在5个比赛场馆测试数项冬季奥运和冬季帕运比赛项目，其中包括冰上曲棍球、竞速滑冰、花式滑冰和冰壶。受到疫情旅行限制影响，参与测试者全为中国运动员。

为防堵疫情传染，比赛场所也采取一系列措施，包括在开放采访的「混杂区」让选手隔着透明塑胶板接受媒体访问，而非以往的近距离采访。

场馆测试被视为奥运准备工作的重要一步。国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）3月中曾表示：「抵制奥运从未达成任何目的」。

捍卫人权人士要求各国抵制北京冬奥。200个人权组织今天还联名要求全球糖果业巨擘玛氏箭牌（Mars Wrigley）取消旗下产品士力架（Snickers）作为2022北京冬奥官方巧克力，「否则可能因受到联想而形象受损」。

中国在新疆对维吾尔和其他少数民族的所作所为，遭人权团体和一些国家指称已构成种族灭绝，北京因此面临越来越猛烈抨击炮火。（

© 2021 AFP