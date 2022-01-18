2022年第4次试射 北韩证实发射两枚战术导弹飞弹

（法新社首尔18日电） 北韩今天表示，北韩昨天试射两枚战术导弹飞弹，以验证这个武器系统的精准度。

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昨天的发射行动是北韩本月第4次武器测试，平壤当局向外界展示军事武力，忽视美国提出的会谈提议。南韩称北韩试射的是短程弹道飞弹。

尽管遭受国际严厉制裁，平壤当局今年仍进行一连串武器测试，包括试射极音速飞弹，领导人金正恩寻求达成进一步强化军队的目标。

这次试射时机点很微妙，北韩的唯一主要盟国中国将在下月举行冬季奥运，南韩也准备在3月举行总统选举。

北韩中央通信社（KCNA）今天表示：「在朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）西部地区发射的两枚战术导弹飞弹，精准击中东海一座岛屿。」

北韩中央通信社说：「北韩国防科学院（Academy of Defence Science）验证了这个制造中武器系统的操作精准度、安全性与效能。」

南韩军方合同参谋本部与日本昨天率先报导北韩的飞弹试射行动。

美国呼吁北韩「停止进行非法与破坏稳定的活动」。美国国务院表示，美国的北韩特使金星容（Sung Kim）与南韩和日本官员通话，对北韩发射飞弹行动「表达关切」，敦促平壤当局「在无先决条件下重启对话」。

© 2022 AFP