2022年NBA热身赛 阿拉伯联合大公国首度现身

（法新社洛杉矶16日电） 美国职篮NBA发布声明，指明年的热身赛，将首度在阿拉伯联合大公国举办。

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法新社报导，NBA表示，两场热身赛将于2022年10月在阿拉伯联合大公国首都阿布达比（Abu Dhabi）进行，交手的球队将在稍后确认。

NBA副总裁暨营运长塔特姆（Mark Tatum）在声明中说：「在阿布达比举办NBA和NBA 2K联盟的比赛与活动，是建立于我们致力在全球发展篮球运动的基础上。」

这些比赛是NBA和阿布达比文化旅游部之间，复数年协议的其中一环。

塔特姆说：「透过这样的合作关系，我们将为阿拉伯联合大公国的球迷带来真正的NBA体验，并藉由让年轻的男、女孩有更多机会学习打球、参加比赛，来帮助地区篮球的发展。」

NBA将热身赛、例行赛移到北美以外地区举行已行之有年。

NBA第1场海外比赛是在1978年，当时是由NBA的华盛顿子弹（华盛顿巫师前身）前往以色列，对上当地球队特拉维夫马加比（Maccabi Tel Aviv）。

自此之后，NBA比赛陆续在欧洲、亚洲举办，首场海外例行赛于1990年在日本进行。

NBA也曾定期的在中国比赛，但2019年10月休士顿火箭总经理摩瑞（Daryl Morey）发推文支持香港反送中示威者后，NBA和中国的关系就此破裂。

© 2021 AFP