2023升息？调查：美经济学家多数认为会提早

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（法新社华盛顿22日电） 美国联邦准备理事会（Fed）先前才信誓旦旦宣布不会过早调升基准利率，但今天公布的调查显示，美国经济学家多数认为，联准会最快明年就可能被迫升息。

全国企业经济协会（National Association for Business Economics, NABE）调查显示，46%受访者认为联准会制定政策的联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee, FOMC）会在2022年升息，28% 认为会在2023年升息。

联邦公开市场委员会上周召开2天会议，尽管多数官员会后表示至少要到2023年才会升息，仅有12%受访者认为，联准会改变利率将是2023年后的事。

这份调查是预期通货膨胀将会升高的最新迹象。国会过去一年推出3个大型纾困案，以在疫情扰乱商业的同时，让这个世界最大经济体得以存续下去。

美国总统拜登（Joe Biden）本月稍早签署1.9兆美元的「美国救援计画」（American Rescue Plan），这是疫情期间通过的第3项大型纾困措施，部分经济学家认为这样可能过度刺激经济导致物价升高，因此持反对立场。

联准会1年前将基准利率降至逼近于零，数个月后又表示，会维持近零利率直到通膨持续在2.0%为止。联准会主席鲍尔（Jerome Powell）本周又在联邦公开市场委员会上重申这项承诺。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP