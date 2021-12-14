2024巴黎奥运开幕式确定塞纳河上举行

（法新社巴黎13日电） 主办单位今天宣布，2024巴黎奥运开幕典礼将在2024年7月26日于塞纳河（Seine River）上登场，打破长年来夏季奥运在体育馆举行运动员和官员入场式的传统。

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160多艘搭载200多国运动员和官员的船只将在巴黎市中心奥斯特里兹桥（Pont d'Austerlitz）与耶拿桥（Pont d'Iena）间航行约6公里。闭幕式则预定在艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）对面的托卡德洛（Trocad?ro）广场举行。

2024巴黎奥运组委会主席艾斯唐奎（Tony Estanguet）表示：「今天是重要时刻。很多人情绪激动，很多人热切期待，开幕式是至今最大的里程碑。」

艾斯唐奎接受法新社访问时，谈到拟定这个想法让他「非常自豪」，「奥运史上首次，我们要让运动员在这座城市的正中央，在塞纳河上轰动进场」。

「1万500名来自206个国家的运动员将来到巴黎，横跨这座城市的东区到西区，去看、去发掘我们国家最漂亮的市景。」

2024巴黎奥运主办单位表示，这场开幕式预计有60万人参加，将是至今最大型的奥运典礼。塞纳河沿岸将设有售票座位区，其余区域则可让民众免费进场观礼。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）7月提出在塞纳河上办开幕式的想法，不过有人担心这么大型的活动该如何维安。

市府消息人士表示，安全官员要求限制到场人数在2万5000人以下，主办单位和巴黎市府原本却希望有200万人参加。

总理卡斯特克斯（Jean Castex）上月督导一场跨部门委员会会议时，要求内政部长达马南（Gerald Darmanin）针对奥运场址维安做出「建议」，特别是针对开幕式维安。

© 2021 AFP