2032奥运主办城市7月表决 布里斯本可望出线

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（法新社洛桑10日电） 主办2032年夏季奥运的城市，下个月将在国际奥会的大会中表决，届时澳洲的布里斯本可望出线。

国际奥林匹克委员会（IOC）执行委员会已同意由澳洲昆士兰的布里斯本作为唯一的候选城市。

国际奥会102名委员将在7月21日的大会上，投票表决这项提案。今夏日本东京奥运订于7月23日登场。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）说：「（决定权）现已交在国际奥会各委员手中，他们7月21日将在东京对此表决。」

国际奥会表示，奥会执委会之所以能一致通过让布里斯本成为唯一候选主办城市，要归功于布里斯本的2032奥运组委会、澳洲奥会及他们的合作伙伴，多年来在各方面测试所做的努力。

国际奥会今年2月时表示，布里斯本是他们属意的2032年奥运主办城市，还说他们会与布里斯本奥运组委会展开「专门对话」。

国际奥会2019年6月采用新的主办城遴选方式，以解决有能力者没人想办、想申办者却没钱等问题，而2032年是首次采用新制决定主办方的奥运。

2024年奥运申办期间，罗马、汉堡、布达佩斯相继退出争取，巴赫当时就感叹旧遴选过程造就输家。2017 年，国际奥会敲定由巴黎承办2024年奥运、洛杉矶承办2028年奥运后，就萌生改变遴选方式的念头，并设立一个新机制确认日后主办城。

但尽管国际奥会已属意2032年奥运交由布里斯本承办，卡达仍重申他们想争取主办的渴望。

© 2021 AFP