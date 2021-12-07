21世纪最佳剧本 种族议题惊悚片逃出绝命镇获选

（法新社洛杉矶6日电） 美国剧作家协会成员宣布，他们心目中21世纪的最佳剧本是「逃出绝命镇」（Get Out）。

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美国剧作家协会（Writers Guild of America）成员列出过去21年的绝佳剧本名单，而乔登皮尔（Jordan Peele）2017年有关种族议题的惊悚片「逃出绝命镇」在上榜的101部片中高居榜首。

金凯瑞（Jim Carrey）与凯特温丝蕾（Kate Winslet）主演的「王牌冤家」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）名列第2；第3、第4名的分别是以脸书（Facebook）为故事背景的「社群网战」（The Social Network）、韩国跳脱流派的「寄生上流」（Parasite）。

这份名单也对各种不同主题的电影表达了肯定，像是动作冒险动画「超人特攻队」（The Incredibles）、犯罪电影「瞒天过海」（Ocean's Eleven）、杜撰的「芭乐特」（Borat）、克里斯多福诺兰（Christopher Nolan）潜进梦境的「全面启动」（Inception）等。

美国剧作家协会官网的文章提到，「为电影创作」的概念正处于「存亡边缘」。片商体系已屈服于串流系统，所有一切，不管来源为何，都在争夺眼球，而这种内容民意化也已改变了许多硬性规定。

「角色的深度，过去仅限于剧情片或议题片，如今在超级英雄电影和行为不检伴娘电影中也不突兀。」

「而从电影类型来看，过去自成一格的科幻、恐怖、喜剧、剧情类电影，如今可以自由交叉运用，有时甚至出现在同一个剧本中出现。」

这样的成员票选活动15年前也做过，当时以战时间谍片「北非谍影」（Casablanca）获影史最佳剧本荣衔，帮派片「教父」（The Godfather）位居第2。

© 2021 AFP