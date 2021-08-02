21人涉谋刺马达加斯加总统被捕 含5名现役将军

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（法新社马达加斯加首都安塔那那利佛1日电） 今有21人因暗杀马达加斯加总统拉乔利纳（Andry Rajoelina）未遂案遭逮捕，其中包括5名现役将军和高阶警官。

法新社报导，拉扎菲亚里沃尼（Berthine Razafiarivony）在记者会中说：「目前为止，已有21人被捕，并接受调查。」

起初有6人因涉嫌参与此案被捕，包括2名法国公民。

拉扎菲亚里沃尼表示，在最近这起逮捕行动中，有12名现役军警人员遭逮捕，其中「包括5名将军、2名上尉、5名士官」。

她也提到，被捕的那些人中，有4人是国内外退休的军警人员，另有5人是平民。

据拉扎菲亚里沃尼所言，有关当局没收了20万9300 欧元（约新台币705万元）、两辆汽车和一把猎枪。

马达加斯加多月来局势动荡，不仅报导该国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的记者受到威胁，这个非洲岛国的南部饥荒也愈来愈严重，近来又传出暗杀总统阴谋。

47岁的拉乔利纳在军方的支持下，2009年3月首度由拉瓦罗马纳纳（Marc Ravalomanana）手中夺下政权。

他在2018年12月举行的大选中击败拉瓦罗马纳纳，但那场选举被控有舞弊行为。

© 2021 AFP