22年玩遍全世界 阿根廷夫妻思考下一步

（法新社阿根廷瓜莱瓜伊丘12日电） 一对名叫赛普（Zapp）的阿根廷夫妇自2000年开始环游全世界，如今22个年头和4个孩子过后，旅程即将告一段落。

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赫尔曼和坎德拉里雅2000年1月25日自布宜诺斯艾利斯市中心的方尖碑（Obelisk）出发，迄今游遍5大洲，沿途生下并带大4个现在都是青少年的孩子。

53岁的赫尔曼（Herman Zapp）告诉法新社：「真是五味杂陈，我们的梦想即将结束，或说即将完成了。」

51岁妻子坎德拉里雅（Candelaria Zapp）表示，她最大、最好的发现是一路上遇到的人们，「人是美好的，人性很了不起」。

她表示，一家人造访了至少102个国家，不过有时得绕点路，以避开战争或其他冲突。

旅途中，他们在美国生下现年19岁的潘帕（Pampa），在回阿根廷期间则生下现年16岁的德修（Tehue）。

现年14岁的帕洛玛（Paloma）和现年12岁的威勒比（Wallaby）先后在加拿大和澳洲出生。

壮游期间，赛普一家通常借住善心人士的家中，他们估计前前后后大概借住了2000户人家。坎德拉里雅说：「人性真的很美好，许多人出手相助，只不过是希望成为一个梦想的一部分。」

22年来，赛普一家足迹踏遍美洲、非洲、大洋洲、亚洲和非洲。

对孩子们来说，这是永生难忘的经历。

现在回到阿根廷，眼前等着他们的是踏进校园当学生。14岁的帕洛玛说：「我最希望的是能够结交很多很多的朋友。」

© 2022 AFP