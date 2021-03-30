23国领袖吁缔结国际条约 整备因应未来疫情

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎29日综合外电报导）23国领袖与欧洲联盟和世界卫生组织（WHO）今天表示，他们支持推动制定一项新全球条约，让全世界做好更妥善的准备，以因应未来的疫情。

这项呼吁是在一篇国际发表的评论文章中提出，包括德国总理梅克尔（Angela Merkel）、英国首相强生（Boris Johnson）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、韩国总统文在寅和南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）等来自五大洲的国家领袖都署名。

法新社报导，这篇评论提到：「我们相信各国应共同努力，为疫情整备和因应建立一项国际新条约。」

「此一新的集体承诺，将是最高政治层级采取行动迈向疫情整备的里程碑。」

2019冠状病毒疾病（COVID-19）导致全世界近280万人染疫病故，在全球无法顺利团结力量克服疫情时，这23国与欧盟和世卫呼吁加强共同努力。

领袖们表示：「携手合作！我们必须在高度协调一致下，做更好准备以预测、防止、侦测、评估并有效地因应疫情。」

这项最初由欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）去年在联合国提出的制定条约构想，可能成为国际重大角力的焦点。

美国、中国、俄罗斯与日本等主要强权都未署名这项呼吁，但他们说：「为因应当前与未来疫情，他们承诺将确保能普遍公平地取得安全、有效与可负担得起的疫苗、药物与诊断法。」

米歇尔和世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）预定30日举行记者会说明这项提案。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP