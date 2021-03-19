24岁女子指控遭艾米汉默强暴 洛杉矶警方展开调查

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（法新社洛杉矶18日电） 一名自称艾菲（Effie）的24岁女子今天指控美国好莱坞男星艾米汉默（Armie Hammer）4年前在洛杉矶强暴她，警方表示正在调查此事。

艾米汉默的律师布雷勒（Andrew Brettler）称这项强暴指控「太离谱了」，还说艾米汉默的性关系「完全出于你情我愿」。

34岁的艾米汉默曾以「以你的名字呼唤我」（CallMe by Your Name）角逐金球奖剧情类电影最佳男配角奖。

今年1月，几名女子在社群媒体上声称受到艾米汉默精神与肉体上的虐待，还说艾米汉默会分享自己的暴力性幻想。当时艾米汉默表示不会回应这些「恶意的网路攻击」，但他的经纪人已与他切割。

艾菲对记者说：「2017年4月24日，艾米汉默在洛杉矶暴力强暴我超过4个小时，期间反覆把我的头往墙上撞，害我脸部瘀青。他也未经过我同意，对我做出其他暴力行为。」

她还说，艾米汉默曾用鞭子抽打她的脚，害她一度无法行走。

艾菲的律师欧瑞德（Gloria Allred）表示，艾菲已经将证据交给警方。

布雷勒透过声明对艾菲的指控表示怀疑，称艾菲去年7月曾传讯给艾米汉默，内容充满性方面的露骨要求。

© 2021 AFP