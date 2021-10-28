25岁以下染Delta亚变异株人数增 世卫密切追踪

（法新社日内瓦27日电） 全球感染COVID-19病例再度攀升之际，世界卫生组织今天表示，正在密切追踪新型冠状病毒Delta变异株的一个亚变异株（subvariant），以判定是否比原始株更具传染力。

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这种名为AY.4.2的亚变异株至少已在42个国家现踪。世卫（WHO）正在研究人体对其是否更具抵抗力。

世卫在每周发布的最新流行病学报告中指出，7月以来观察到的AY.4.2序列感染有所增加。

世卫表示，多项流行病和实验室研究一直在进行，「以观察这种变异株传染力是否在改变，或人体抵抗病毒的抗体能力是否有所减低。」

根据「全球共享流感数据倡议组织」（GISAID）上传的资料，感染这种亚变异株的所有确诊病例中，约93%在英国。

在英国10月3日当周通报的所有Delta变异株病例中，这种亚变异株占了5.9%。

世卫也表示，就所有感染病例比例而言，7月初以来的通报显示，25岁以下年龄层的感染人数持续增加，原因可能是年长者多已接种疫苗，或年轻族群有较多社交活动，也可能是学生返校上课，病毒在校园传播。

世卫说，根据现有资料，在1.23亿起COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例中，女性占51%，而在病亡人数中，男性占58%。

世卫指出，自2020年9月以来，65岁以上族群死亡率直线下滑，原因可能是此年龄层中有较多人施打疫苗，也可能是临床照护获得改善。

世卫表示，全球人口中，目前已有47%至少施打一剂COVID-19疫苗。（译者：纪锦玲）

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