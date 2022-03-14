3万北约兵力集结挪威 展开2022酷寒演习

（法新社奥斯陆14日电） 北大西洋公约组织（NATO）及伙伴国约3万名军人今天于挪威展开大规模演习，与此同时，西方与俄罗斯间因乌克兰战争紧张情势升高。

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2022年「酷寒演习」（Cold Response 2022）早在俄罗斯入侵乌克兰之前就安排好。挪威扼守北约的欧洲北部边境，这项演习目的是测试该国管理境内增援盟军的能力。依据北约宪章第5条，成员国须在另一成员国遭受攻击时来援。

负责「酷寒演习」的挪威陆军中将奥德洛（Yngve Odlo）告诉TV2电视台：「这是一项防御性演习。这不是具有攻击目的的军事行动。」参与演习的还包括200架飞机与50艘舰艇。

「酷寒演习」每2年举办一次，这次演习于3月14日至4月1日举行，西方国家部队将在挪威严寒气候下磨练战斗技巧，包括地面、海上和空中操演，地点涵盖北极。不过，将距离挪威和俄罗斯边境达数百公里远。

俄方不愿应邀派员观察这次演习。

俄国驻挪威大使馆上周告诉法新社：「北约在俄罗斯边境附近的任何军力集结，都无助于强化区域安全。」

奥德洛说，俄国「有能力合法地追踪整场（演习的）进度。我真的希望他们能尊重现行协议」。

如同先前的酷寒演习，和挪威同在北欧，但没有正式加入北约的瑞典和芬兰也会参与演习。

© 2022 AFP