3人得分达20 篮网收季后赛对塞尔蒂克2连胜

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（法新社纽约25日电） NBA篮网今天在杜兰特、哈里斯、哈登各拿26分、25分、20分的联手带领下，130比108赢下比赛，在季后赛首轮对塞尔蒂克拿下2连胜。

美国职篮NBA东区季后赛，第2种子布鲁克林篮网前役在3巨头得分都破20大关的联手带领下，以104比93逆转击败第7种子波士顿塞尔蒂克，在7战4胜制的系列赛以1比0领先。

今天的系列赛第2战，两队开赛后你来我往，篮网在14比13只领先1分之际，打出15比0的猛攻，转眼以29 比13领先塞尔蒂克16分，此时塞尔蒂克回敬7比0攻势将比分追近，但哈里斯（Joe Harris）包括三分球4投全进在内，7次出手命中6球，单节飙进16分，助篮网以40 比26领先。

次节篮网哈登（James Harden）夺得10分，打出31 比21攻势，上半场71比47领先塞尔蒂克24分。

易篮后两队飙分，篮网在杜兰特（Kevin Durant）单节攻下14分带领下，打出38比35攻势，持续以109比82领先塞尔蒂克。

第4节塞尔蒂克反扑无力，最终让篮网22分之差赢球，并在系列赛取得2比0领先。

塔特姆（Jayson Tatum）今天三分球3投1中，12次出手只命中3球，仅攻下9分，是塞尔蒂克一路落后并在最后输球的关键之一。

篮网的杜兰特今天有26分、8篮板、5助攻、1抄截、4阻攻的全能表现；哈里斯三分球10投7中，14次出手命中9球攻下25分；哈登（James Harden）有20分、5篮板、7助攻的成绩；厄文（Kyrie Irving）、葛里芬（Blake Griffin）分别拿下15分、11分；沙米特（Landry Shamet）10分。

史玛特（Marcus Smart）此役攻下塞尔蒂克最高的19分；沃克（Kemba Walker）、福尼耶（Evan Fournier）分别拿下17分、16分；汤普森（Tristan Thompson）有15分、11篮板的双十演出。

© 2021 AFP