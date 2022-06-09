3剑客挡下勇士反扑 塞尔蒂克总冠军赛领先

（法新社波士顿8日电） 塞尔蒂克「3剑客」布朗、塔特姆、史玛特今天得分都破20，联手率队以116比100挡下勇士的反扑，以116比100拿下NBA总冠军赛关键的第3战胜利。

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美国职篮NBA总冠军赛前两战，在主场迎战的西区冠军金州勇士、作客的东区冠军波士顿塞尔蒂克各拿1胜，今天两队移师塞尔蒂克主场，进行系列赛第3战。

回到主场，塞尔蒂克此役打出10比2开局，并在霍福德（Al Horford）上篮得手后领先达两位数，靠布朗（Jaylen Brown）单节砍进17分的带领，首节以33比22领先11分。

今天赛前，作客的勇士在练球时，发现篮框竟比标准高度要高，让练习被迫中断，或许多少受到影响，他们首节手感不佳，三分球10投2中，命中率仅2成，23次出手命中8球，整体投篮命中率只有3成48，是首节落后达两位数的关键。

勇士次节靠一波10比0攻势，将落后缩小到个位数的7分，但塞尔蒂克靠怀特（Derrick White）的「3分打」再把分差拉开到两位数，上半场打完，仍以68比56保持两位数领先。

下半场开打后，柯瑞（Stephen Curry）在三分线外出手时遭犯规，在他完成「4分打」后，勇士还拥有球权，波特（Otto Porter Jr.）把握机会，在投篮时间快到时砍进三分球，紧接着柯瑞又飙进三分弹，勇士打出12比0攻势，反以1分超前，但塞尔蒂克靠史玛特（Marcus Smart）的三分球很快要回领先，3节打完仍以93比89领先勇士。

决胜节塞尔蒂克打出9比2开局，以102比91将领先扩大到两位数，勇士虽试图反扑，但始终未能赶上，终场塞尔蒂克仍以16分差距获胜。

勇士先发球员今天陷入犯规麻烦，葛林（Draymond Green）第4节6犯「毕业」，魏金斯（Andrew Wiggins）、柯瑞也都吞下4次犯规、此外，勇士的篮板比塞尔蒂克少了16个，这些都成为勇士输球关键。

塞尔蒂克的布朗、塔特姆（Jayson Tatum）、史玛特此役分别攻下27分、26分、24分，霍福德贡献11分，替补的威廉斯（Grant Williams）有10分进帐，只获8分的威廉斯三世（Robert Williams III）抓下全场最多的10个篮板。

勇士的柯瑞今天轰下全场最高31分，汤普森（Klay Thompson）贡献25分，魏金斯攻下18分，板凳出发的波尔（Jordan Poole）则获10分。

在7战4胜制总冠军赛前两战打完后，两队1比1平手，塞尔蒂克今天拿下第3战胜利，夺冠的机率高达8成21，接下来双方将于10日（台湾时间11日），继续在塞尔蒂克主场进行总冠军赛第4战，绿衫军若能在主场再获胜，将能率先「听牌」。

© 2022 AFP