3天内逾100次雪崩 9人命丧奥地利

（法新社维也纳6日电） 过去3天内，奥地利发超超过100次的雪崩，已有9人因此丢了性命。

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奥地利救难单位表示，那些雪崩大多发生在西部提洛尔（Tyrol）地区，单是4日一天就有多人罹难。

警方表示，有一群瑞典的滑雪客跟着高山向导去越野滑雪，他们在邻近瑞士边界的城镇伊施格尔（Ischgl）附近遇上雪崩，赔上了性命。 那名向导和其中4名团员被雪崩卷走，只有1名团员幸存。他呼救获得回应，被直升机载离脱困。 提洛尔警方表示，同样发生在4日，1名60岁男子和61岁的妻子，在奥法赫村（Auffach）附近越野滑雪时被雪崩吞噬。 1名58岁的奥地利人，昨天在因斯布鲁克（Innsbruck）附近席尔姆（Schirmn）的1场雪崩中丧命，另有4人受伤。 再往西，由于奥地利整个周末都在下大雪，1名43岁且经验丰富的滑雪爱好者，在滑雪胜地伏拉柏格（Vorarlberg）地区遇难。 提洛尔地区有关当局今天说：「过去3天有约100起雪崩意外事件，其中有70起需派员前往介入」。他们称这样的情况「史无前例」，并警告可能还有更多雪崩发生。 近年来，雪崩每年都会在奥地利带走约20条人命。过去两年，罹难人数下滑，那是因为受限于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，滑雪的人大幅减少。

© 2022 AFP