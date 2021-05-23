3巨头得分皆破20 篮网季后赛首战逆转塞尔蒂克

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（法新社纽约22日电） NBA篮网3巨头今天得分都破20，其中杜兰特轰下32分，厄文、哈登也分别攻下29分、21分，最终在本季季后赛首战，以104比93逆转击败塞尔蒂克。

美国职篮NBA季后赛今天揭开序幕，东区第2种子布鲁克林篮网，在7战4胜制系列赛首战，迎战经附加赛才闯进季后赛的第7种子波士顿塞尔蒂克。

篮网的杜兰特（Kevin Durant）首节拿下8分，但全队三分线外9次出手全数落空，以16比24落后；上半场篮网三分球命中率不到1成，加上塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、史玛特（Marcus Smart）分别攻下15分、11分，让篮网半场打完，以47比53落后塞尔蒂克6分。

两队易篮再战，篮网打出20比6开局，反以67比59领先，并在哈里斯（Joe Harris）砍进一记三分球后，一度领先达9分；篮网打完3节，反以78比73领先塞尔蒂克5分。

末节在杜兰特一记灌篮后，篮网打出11比6攻势，以89比79领先塞尔蒂克达两位数，并靠着第4节起21比9 的攻势，一度以99比82领先达17分，最终以11分差距获胜，在系列赛取得1比0领先。

本季的季后赛开打前，杜兰特生涯在季后赛共获4043分，在史上排名第11，今天这场比赛他获32分，让他得以超越帕克（Tony Parker）的4045分，在生涯季后赛总得分排行榜上的排名上升到第9。

此役篮网3巨头得分都破20，除杜兰特32分、12篮板，厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）分别攻下29分、21分，哈里斯则是获得10分。

塞尔蒂克以塔特姆获22分最高，史玛特、沃克（Kemba Walker）分别攻下17分、15分，，汤普森（Tristan Thompson）虽只获4分，但抓下10个篮板。

© 2021 AFP